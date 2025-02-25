Шепелев раскрыл ужасающие детали поведения родителей Фриске

Сын Дмитрия Шепелева Платон не видится с родственниками умершей матери Жанны Фриске по требованию отца и подвергается за это большой критике. Телеведущий объяснил свою точку зрения, отметив, что не дает мальчику с ними общаться в целях безопасности.

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Шепелев рассказал, что он решил оградить Платона от бабушки с дедушкой после нескольких эпизодов, произошедших в его жизни.

«Для меня было очень важно, чтобы во всей этой истории Платон был в безопасности. И я умолял родителей Жанны, умолял, стоя на коленях, умолял не втягивать его в эту историю», — пояснил Дмитрий в разговоре с Надеждой Стрелец.

Телеведущий тогда жил с сыном в доме родителей Жанны. Но из-за сильной занятости он редко виделся с семьей. Однажды Дмитрий узнал, что родители Фриске пригласили журналистов, чтобы снять Платона. Это вызвало негативную реакцию у Шепелева.

«Платошка не цирковая собачка», — сказал он.

Когда экс-солистка «Блестящих» умерла, Дмитрий пришел домой собрать вещи Платона, чтобы переехать с сыном в свою квартиру. Отец Жанны, по словам Шепелева, напал с ножом на него и водителя, так как не хотел отдавать ребенка.

Спустя несколько месяцев на экс-возлюбленного Жанны напали пять человек, двое из них были в федеральном розыске. Телеведущий отметил, что ребенка якобы хотели похитить и увезти, но охрана Дмитрия дала отпор нападавшим.

Напомним, сына Жанны Фриске активно зовут сниматься в кино, но его отец рассматривает далеко не все предложения.