Стас Костюшкин вернулся в Россию, оставив близких за границей

Известный певец Стас Костюшкин прилетел в Россию, оставив семью за границей. Об этом рассказала в своем микроблоге супруга артиста.

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По словам избранницы музыканта, он был вынужден вернуться в Москву ради съемок в шоу «Маска».

«Проводили нашего папку в Москву…Шоу «Маска» без него никак. Но спасибо, что дали ему отдохнуть и пропустить один эфир. А я с мальчишками еще три денечка проведу на морюшке. Как говорится: «Осталось три платья и домой», — поделилась Юлия Костюшкина.

У супругов двое общих сыновей: 18-летний Богдан и 9-летний Мирон.

Стас Костюшкин познакомился с мупругой благодаря общему другу. Танцовщица Юлия пришла на кастинг в коллектив «Чай вдвоем», а на работу ее принимал именно Костюшкин. В 2004 году у них начались романтические отношения, а 22 июля 2006 года пара поженилась — для певца этот брак стал третьим.

От первого брака у Костюшкина есть 21-летний сын. Костюшкин ушел из семьи, когда наследнику не было и года. Исполнитель рассказывал, что старался как можно чаще видеться с ребенком и помогать мальчику и бывшей супруге финансово.

Ранее Стас Костюшкин осудил Григория Лепса за связь с 18-летней школьницей.