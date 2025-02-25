Бузова пожаловалась на бессонницу

Телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что у нее бессонница. На расстройство сна она пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

По словам Бузовой, она не могла ни уснуть, ни развлечь себя фильмом.

«Мысли были не о том. Просыпалась каждые полчаса. Мне кажется, я нормально уснула только в 5 утра», — говорит она.

Несмотря на недосып, телеведущая отправилась в спортзал.

«Ночь была беспокойной. А лучший способ отвлечься — это прийти на тренировку», — сказала она.

На минувшей неделе Бузова рассказала о планах записать совместный трек с американской звездой Леди Гагой.