Natan раскрыл детали раздела имущества в случае развода

Рэпер Natan тяжело переживает разлад в семье из-за собственных публичных измен: он ходит к психологу и принимает антидепрессанты. В интервью певец признается, что хочет вернуться к супруге, но готов к любому ее решению, а в соцсетях обещает в случае развода отдать ей едва ли не все имущество. Подробности семейной драмы – в материале Москвы 24.

"Я был абсолютно неадекватным"

23 февраля Рэпер Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов) решил сообщить подписчикам, что он намерен оставить жене в случае развода. В своих соцсетях исполнитель написал, что супруга, дизайнер Анастасия Швецова, и двое их детей не будут ни в чем нуждаться.

В моих планах в ближайшие годы построить дом, на себя я его оформлять точно не собираюсь. Если разведусь, вопрос денег вообще не будет обсуждаться с женой, потому что мне будет хватать четверти своего заработка, чтоб двигаться и развиваться. Все остальное я отдаю и буду продолжать отдавать жене и детям.

Музыкант добавил, что родился в скромной и небогатой семье, поэтому никогда не кичился достатком. При этом он отметил, что всегда жил самостоятельно, неплохо обеспечивал себя и близких. Natan заявил, что его дети сыты, одеты, обуты, учатся в частных садах и школах, а он сам снимает "немаленькую хату".

Рэпер неслучайно поднял тему развода, ведь, по словам его супруги, они не живут вместе с лета 2024 года. Тогда девушка прокомментировала личную жизнь на фоне публичных измен мужа с участницей проекта "Звезды в джунглях" – блогером Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина).

18 февраля в одном из интервью Natan рассказал, что на фоне разлада с женой впал в тяжелую депрессию. Певец отметил, что его эмоциональное состояние обеспокоило даже руководство музыкального лейбла, с которым он сотрудничает. Компания помогала музыканту прийти в себя и выдержать хейт общественности, который обрушился на звезду после его публичных измен в эфире одного из реалити-шоу.

"Лейбл боялся за меня, за мою семью. Потому что у меня начались большие проблемы с психикой. Они выражались в бессоннице, антидепрессантах, алкоголе, скандалах, нервах и в моей неработоспособности. Я был абсолютно неадекватным, не понимал, в чем дело. Я не смог бы себя держать в руках и выстраивать линию поведения", – откровенничал Natan.

Рэпер также добавил, что сейчас пытается вернуть доверие супруги и ходит к психологу. Он также выразил надежду, что в будущем Анастасия сможет пойти с ним на терапию и вместе разобраться в причинах кризиса. По его словам, он до сих пор с болью вспоминает момент, как сообщил возлюбленной об изменах и она расплакалась.

Что она мне сказала? Самое страшное, что особо ничего. А молчание женщины и слезы – это, наверное, самое больное, что может быть для меня. Лучше бы меня обматерили, избили, сделали большую истерику, и это было бы как-то понятно и облегченно, а вот это вот мертвое женское холодное молчание и слезы...

"Живу со змеей"

В 2024 году за эмоциональными высказываниями рэпера тоже следили миллионы телезрителей, правда, адресованы они были не законной супруге: в эфире популярного телевизионного шоу разворачивался роман певца с Лерчек. В одном из последних выпусков проекта музыкант даже признался, что, если бы он не был женат, девушка бы "уже забеременела".

Помимо этого, зрители наблюдали за интрижкой Алишера с появившейся на шоу певицей Бьянкой. Интересно, что позднее в своих соцсетях исполнитель извинялся за это не перед законной супругой, а перед Лерчек. Более того, в одном из выпусков он высказался о жене, заявив, что "живет со змеей уже 14 лет".

В свою очередь, Анастасия заявляла, что не считает связь музыканта с Лерчек изменой. Вскоре журналистка Алена Жигалова сообщила, что Швецова простила рэпера, однако супруга артиста это опровергла. При этом в середине февраля Швецова заявляла в своих соцсетях, что не потеряла веру в любовь и давно все простила. Однако намеков на воссоединение с мужем на сегодняшний день девушка пока не давала.