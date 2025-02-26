Андрей Разин раскрыл имена трех звезд, которые «несут несчастье» в его жизнь

Известный продюсер Андрей Разин обвинил певицу Лолиту Милявскую, телеведущую Леру Кудрявцеву и адвокатку Екатерину Гордон в своих несчастьях. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

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Медиаменеджер рассказал, что встречался с экстрасенсом Джуной Давиташвили. Джуна предсказала Разину, что в его жизни будут три женщины, которые принесут несчастье ему и его семье. Продюсер уточнил, что только к 61 году он осознал, о ком идет речь. Он сделал коллаж с фото Милявской, Кудрявцевой и Гордон. Также на изображении есть совместный снимок с Разиным и Давиташвили.

«На этой фотографии вы видите меня с Джуной, а внизу – тех самых ведьм. Они никогда не обретут покоя, ибо я никогда не сниму проклятие, которое наложил на них», — поделился шоумен.

Ранее Андрей Разин признался, что проклял Лолиту Милявскую. Продюсер уточнил, что певица «без повода наехала на него» в эфире федерального канала и обозвала его в матерной форме. Артистка также, утверждает шоумен, угрожала ему фразой: «Разин, тебе не жить».