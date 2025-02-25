Егора Крида высмеяли за показной «брутализм» на футбольном матче

Российского певца Егора Крида массово высмеяли в социальных сетях. Поводом стал вирусный ролик, на котором он эмоционально кричит на смеси языков.

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Видео было снято на футбольном матче в Абу-Даби. На кадрах видно, как Крид, находясь в состоянии душевного возбуждения, передвигается около поля и болеет за одну из команд. В какой-то момент он начинает громко вопить по-английски.

«Давай! Пошел», — слышно на записи.

После чего исполнитель отворачивается, яростно приседает плечами и, вновь повернувшись лицом к камере, переходит уже на русский.

«Сюда, блин»! — с придыхом говорит он.

Пользователи Сети посчитали, что видео было постановочным, а пиарщики певца попытались придать его образу брутальности. С тем, что Крид действительно брутален, согласились не все — но пошутить захотели многие. В результате Рунет заполонился множеством мемов и видеожаб с его участием.

Так, на одном из перемонтированных роликов, который подписан как «оригинал», Крид взвизгивает и кричит высоким и тонким женским голосом. На другом озвучка приобрела томный и манерный мужской голос, а изображение на экране прибрело иронический комментарий: «Когда заказал лавандовый раф на альтернативном молоке».