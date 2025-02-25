Shaman ответил на обвинения СБУ двумя словами

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что продолжает «служить России». Как сообщает «Газета.ru», так он ответил на заочные обвинения Службы безопасности Украины.

В материалах дела СБУ сказано, что Дронов «публично поддерживает и пропагандирует» политику России и «прославляет» российских военных. В СБУ заявили, что Shaman регулярно выступает на концертах и участвует в ​​массовых акциях, направленных на поддержку российских властей.

«Что на это можно ответить? Служу России!» — сказал Дронов в ответ на обвинения украинской спецслужбы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве провели обыски у двух подростков, снявших видео с прослушиванием музыки на русском языке, в том числе песни Shaman. В киевской полиции их также обвинили в демонстрации оружия и «действиях для создания провокативного контента».