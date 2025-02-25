Певица Анна Калашникова заявила, что у Алексея Воробьева большие требования к девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

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Алексей является завидным холостяком. Недавно он решился на поиск второй половинки, озвучив к ней требования. И, в первую очередь, артист осудил девушек с макияжем и пластическими операциями. Анна, несмотря на совместную работу, не поддержала Алексея. По мнению знаменитости, в 21 веке «абсолютно нормально» наносить и макияж, и грим, тем самым подчеркивая свою красоту.

«Так как я актриса и певица, я считаю, что это абсолютно нормально использовать и макияж, и грим. Кто-то пытается скрасить какие-то особенности, а кто-то, наоборот, подчеркивает свою красоту — это не значит, что использование макияжа свидетельствует о неполноценности личности. На мой взгляд, личность — понятие более глубокое нежели только внешние признаки», — высказалась знаменитость.

Анна считает, что у современных мужчин завышенные требования к женщинам. Также певица добавила: мужчинам не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок.