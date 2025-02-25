Пригожин решил купить машину и разозлил подписчиков

Продюсер Иосиф Пригожин обратился к своим подписчикам с просьбой помочь ему выбрать новый автомобиль и разозлил их. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Пользователи соцсети раскритиковали медиаменеджера, упрекнув его в хвастовстве. В ответ на публикацию продюсер получил множество негативных комментариев.

«Да, очень трудный выбор. Нам бы ваши проблемы», — говорится в одном из них.

В ответ на это Пригожин указал на то, что не все могут справиться с объемом его проблем. «Кто на кого учился», — добавил он.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал новости о том, что его супруга, народная артистка России Валерия, приняла решение завершить карьеру.