Соседов раскрыл правду о музыкальных шоу после скандала с Кудрявцевой

Сергей Соседов раскрыл правду о музыкальных шоу после недавнего скандала с Лерой Кудрявцевой в эфире «Суперстар!» на НТВ. В беседе с NEWS.ru журналист заявил, что жюри подобных программ, как и зрители, не знают репертуар конкурсантов заранее.

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По словам Сергея Соседова, судьи на шоу впервые слышат исполняемые участниками проектов песни и оценивают их выступления без репетиций. Музыкальный критик подчеркнул, что это принципиальная позиция организаторов, которая позволяет жюри оценивать номера наравне со зрителями.

«Я вам более того скажу, нам не дают репертуар заранее, нам не сообщают песни, которые будут исполняться. <…> Мы, члены жюри, слушаем песню и номер смотрим только один раз, как и зрители», — заявил Сергей Соседов.

Журналист отметил, что раньше жюри давали возможность ознакомиться с музыкальным материалом участников шоу, но теперь судьи вынуждены полагаться исключительно на свою память и реакцию.

«Нам даже не сообщают названия песен, которые будут звучать. Раньше сообщали, и мы могли подготовиться по песне, узнать, кто написал. Сейчас нам этих данных не дают. Я по памяти уже вспоминаю, кто пел, авторов песен», — рассказал критик.

Сергей Соседов добавил, что он старается быть объективным при оценке выступлений конкурсантов.

«Я ни разу не сказал слово «мурашки», для меня наложено табу на это слово. Я выстраиваю и аргументирую свое мнение, указываю и на положительные стороны, и на отрицательные», — объяснил журналист.

Напомним, в эфире нового выпуска шоу «Суперстар!» на НТВ Сергей Соседов и Лера Кудрявцева не сошлись во мнениях, оценивая номер Сергея Челобанова: телеведущая не смогла сдержать слез от восторга, а критик назвал выступление «психиатрическим театром». Тогда Лера Кудрявцева вступила с коллегой в перепалку, бросила в него подушку и покинула съемочную площадку.