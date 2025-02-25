Канье Уэст и Бьянка Цензори приняли решение по поводу брака после слухов о разводе

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори решили укрепить свой брак после скандала на музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Page Six.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Канье Уэст и Бьянка Цензори «много говорили на прошлой неделе, и они не готовы отказаться друг от друга». По словам источника, рэпер и модель хотят дать своим отношениям еще один шанс.

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эти сплетни.

Рэперу Канье Уэсту пришлось извиниться перед женой после "Грэмми"

Позже возникла информация, что Бьянка Цензори и Канье Уэст разводятся. Но 14 февраля представитель пары назвал слухи ложными. Тем не менее источник издания New York Post сообщил, что рэперу пришлось извиниться перед супругой, потому что она изначально не хотела выходить на публику в скандальном наряде.