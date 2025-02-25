Онкобольной Влад Лисовец поделился советом по борьбе со стрессом

Известный стилист и телеведущий Влад Лисовец, который борется с онкологическим заболеванием, снова удивил своих поклонников открытостью и поддержкой. В своих социальных сетях он опубликовал скриншот переписки с одной из подписчиц, которая поблагодарила его за недавнее интервью, которое, по ее словам, подарило ей приятное расположение духа.

В ответ на теплые слова подписчицы, Влад написал: «Всегда смотрите, когда опять начнет крыть. Снимаю стрессы». Этот простой, но эмоциональный совет стилиста отразил его философию борьбы со сложностями и необходимость заботиться о своем психоэмоциональном состоянии.

Поклонники высоко оценили искренность Влада и его способность находить положительные моменты даже в трудные времена. Многие из них отметили, что его интервью и публикации помогают им ощущать поддержку и находить силы для преодоления собственных трудностей.