Актер Павел Прилучный с женой и сыновьями попали в «снежный плен» в Сочи. Павел поделился кадрами с курорта в соцсети.

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В конце февраля в Сочи выпало за сутки 5 годовых норм снега. В ближайшие дни там прогнозируются гололедица, сильный ветер и снегопад. Из-за непогоды на федеральной трассе введено временное ограничение движения. Как выяснилось, семья Павла оказалась в эпицентре событий. Актер вышел на связь и показал кадры из отеля. На них запечатлены покрытые снегом пальмы и метель, из-за которой почти нулевая видимость.

«Ребята, это жесть. Смотрите, вон там море. Такой погоды город Сочи не видел очень давно. Это просто с ума сойти. А что в горах происходит, я даже не представляю», — высказался он.

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Супруга Павла также прокомментировала ситуацию в Сочи. Семья почти все время проводит в отеле в подогреваемом бассейне.