Киркоров простил Лолиту, назвавшую его предателем

Певец Филипп Киркоров признался, что не держит зла на коллегу Лолиту Милявскую, которая назвала его предателем. Он отметил, что, несмотря ни на что, любит ее.

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В начале февраля этого года исполнительница хита «На Титанике» дала небольшое интервью, в котором осудила поведение Филиппа. Лолита заявила, что артист готов подставить кого угодно, если ему это будет выгодно. По ее словам, он обвинил Настю Ивлееву в подставе из-за «голой» вечеринки, хотя, как и многие, находился на вечеринке вовсе не несколько минут, а 2-3 часа.

После заявления Милявской многие ждали ответа Киркорова, но его не последовало. Впрочем, недавно певец все-таки отреагировал на выпад коллеги. К нему в гости пришла подруга Виктория Шелягина и попросила рассказать о коллекции фигурок звезд. Одной из куколок оказалась копия Лолиты. Когда до нее дошла очередь, Филипп запнулся, а затем заявил, что у него нет зла к ней.

«А я кстати… А я люблю», - признался Киркоров, говоря про Милявскую.

Напомним, что в конце прошлого года Филипп публично негативно высказывался о Насте Ивлеевой, припоминая ей «голую» вечеринку. Он делился, что не дождался от нее даже извинений. За это он поспособствовал тому, чтобы блогерша не вернулась на телевизионные экраны.