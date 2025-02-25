Юля Паршута рассказала, почему часто мы не продвигаемся вперед

Юля Паршута стала известной, благодаря участию в проекте "Фабрика звезд" и поп-группе "Инь-Ян", из которой она ушла, чтобы начать сольную карьеру. Сегодня певица исполняет собственные песни, снимается в кино и участвует в популярных телешоу. Накануне трех сольных концертов, которые пройдут в марте в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, Юля Паршута побеседовала с ТАСС. Она поделилась мнением о том, как начинающему музыканту стать заметным, рассказала, как превращает личные переживания в песни и помогает этим другим людям, поделилась впечатлениями о съемках в реалити-шоу, кино и мыслями по поводу предстоящего "Интервидения".

— В 2000-е "Фабрика звезд" была лифтом для начинающих артистов. Юля, как вы думаете, что сегодня нужно делать исполнителю, чтобы его заметили?

— Я считаю, что надо прежде всего проявлять свою индивидуальность — отыскать в себе свой "экстракт", без погони за трендами. Наслушанность и насмотренность важны, но до той поры, пока они не начинают отъедать твою индивидуальность. Еще важно развивать свои навыки: дисциплину, вокальные способности, сцендвижение. Учиться писать музыку и тексты, если ты автор.

Если раньше ты мог продвинуться только через телевидение и радио, сейчас в твоих руках огромные площади соцсетей. И все уже обучаются навыкам продвижения, но было бы что продвигать — надо хорошо над собой поработать прежде всего.

— В соцсетях песни часто становятся вирусными — под них снимают видео, придумывают мемы. Как вам кажется, реально ли с помощью таких треков зайти в музыкальную индустрию и закрепиться в ней?

— Абсолютно реально. И есть много кейсов — Валя Карнавал, Юля Гаврилина и другие начинали так. Не могу сказать, что я разбираюсь на сто процентов, но прекрасно вижу, что с тиктоков можно зайти. Главное, чтобы было что потом продемонстрировать, показать людям.

Музыкальный рынок развивается. Он расслоился — на тех, кто остался на телевидении и радио, и на тех, кто завоевывает публику в соцсетях. Есть те, кто пересекается и там, и там. Чтобы себя найти, проявить, есть много путей. Но я буду всегда топить за музыку, за ее качество, за индивидуальность.

— Когда вы начали писать собственные песни?

— Стихи писала с детства, а конкретно песни начала писать на "Фабрике звезд". С 2010 года я стала их записывать, чем и занимаюсь по сей день. Причем я недавно переслушивала свои старые песни и поняла, что там есть очень классные варианты. Бывает, видишь свое старое творчество и испытываешь какой-то стыд, но тут на удивление было просто прекрасно. Я явно недооценивала то, что писала.

Мне кажется, очень часто мы не продвигаемся вперед, потому что не можем оценить в полную меру то, на что мы способны и что мы имеем. С творческими, рефлексирующими людьми должны быть рядом те, кто помогут заземлиться, дадут обратную связь, смогут вселить уверенность, похвалить в правильной мере, "упаковать", правильно подать продукт и продать. У меня, может, на тот момент и не было таких людей. И я для себя не умела таким человеком быть.

— В феврале у вас вышел новый сингл "Птица", и в нем повторяется фраза: "Плачь, Юля". В песню заложена какая-то личная история?

— Безусловно. Песня разделена на три части, имеет нестандартную форму — у нее нет припева как такового. Первую часть я написала, когда была в отношениях, полюбила. Вторую часть — в момент, когда я переживала боль, утрату чар: сначала было очарование, потом — разочарование. Третья часть хоть и может звучать грустно, но она светлая, чистая, о надежде, о том этапе, когда человек готов дышать и лететь дальше.

Песня основана на реальных событиях — в этом все старо как мир и прозаично: произошло предательство. Я делилась без подробностей в прошлом году в соцсетях. Все случилось перед тем, как вышла песня "Кришна", и в "Птице" даже есть пасхалочка к ней — "озеро его синих глаз". Эти две песни как бы объединяются в одну историю.

— Часто ли творчество помогает вам отрефлексировать сложные ситуации? Каким образом переживания становятся текстом и музыкой?

— Это происходит всегда, и я очень счастлива, что у меня есть такая возможность и способность. Я человек высокочувствительный и эмпатичный, могу проживать не только свою боль. И я понимаю, что мы с моими слушателями едины в этом проживании: в ситуациях, обстоятельствах — трудных, но переносимых, особенно через творчество.

Люди писали комментарии, когда начали слушать "Птицу". И меня тронул такой: "Я уже который день слушаю "Птицу", плачу, но чувствую, что сейчас мне становится легче". Ну это же круто! Что, по сути, я не только себя спасаю.

— Вы часто комментарии читаете?

— Я читаю, да. Что-то могу заскринить (сделать снимки экрана — прим. ТАСС), потом через пару-тройку лет отмотать в галерее телефона, посмотреть, что писали, — вдохновиться, порадоваться, особенно когда мое творчество как-то благотворно повлияло на людей. В такие моменты понимаешь, что все не напрасно — не зря ты мучился в творчестве, в попытке правильно себя услышать, чтобы изложить; не зря помучился в своих отношениях, испытал сложности, чтобы в итоге создать то, что кому-то на сердце ляжет заплаткой.

Я пропускаю мимо деструктивное, слава богу, оно меня не трогает. И я всегда понимаю, что это [негатив] про боль человека — она сильно сквозит из этой раны комментария. Нет ничего злого, есть только боль.

— В комментариях к "Птице" ваши поклонники предлагают вам записать рок-альбом, и у этой идеи уже много лайков. А вы что думаете по этому поводу?

— Я видела этот комментарий. Ну я что могу сказать? Мои лайвы (живые выступления — прим. ТАСС), мои концерты — это всегда скорее рок. Даже если это лирика, она все равно очень страстная и ро́ковая. Потому что по-другому я не могу. Когда я пою, все мое тело проживает. Так работает моя органика, даже если я записываюсь в музыкальном подкасте, мне сложно усидеть на месте. Поэтому и лайвы получаются в роке.

А если выпустить конкретно рок-альбом… Я всегда где-то рядом летаю. Я не испытываю в этом [роке] нехватки, потому что вживую оно работает, возможно, еще круче, чем на записи. Поэтому я призываю приходить на концерты, слушать. Они никогда не похожи на предыдущие, это всегда магия, которая сотворяется прямо сейчас. И это всегда рок в лучшем его понимании.

— Насколько я знаю, у вас планируются три сольных концерта в ближайшее время.

— Да, три достаточно немаленькие площадки: 1 марта в Москве, 14 марта в Санкт-Петербурге и 28-го в Самаре. С Самарой мы увидимся впервые. Очень волнующий, интригующий момент. Концерты будут выглядеть как настоящее шоу — это тот самый переход в моей жизни.

Я дико соскучилась. Знаю, что и мои слушатели соскучились. Мне кажется, мы просто упадем друг другу в объятия. Хочется наконец это ощутить, потому что это всегда терапия, магия, мощь. И все, скажем, с вектором высокохудожественным.

— Запланировали какие-нибудь необычные фишки для номеров?

— У нас будет очень интересная сцена. Я не хочу выдавать секреты, но шоу будет непривычным для меня. И будет балет как некое пластическое повествование. Добавятся и новые инструменты. Те, кто со мной давно, увидят изменения, расширение и рост в лучших смыслах.

— Может, планируете гастроли и в других городах?

— Я очень хочу, мы думаем над этим тщательно.

— В 2025 году в России собираются провести "Интервидение". Слышали ли вы об этом и что думаете на этот счет?

— Если честно, новость прошла мимо меня, но мне мама об этом говорила. Я не знаю деталей, но, думаю, мы на правильном пути — надо делать свое. Хотелось бы, чтобы это было качественно и не похоже ни на что. Чтобы мы если и перенимали опыт западных коллег, то перестраивали под себя и стремились к высокому качеству. Я очень надеюсь, что будет именно так.

— Не могу не спросить вас про реалити-шоу. Вы начинали свой путь с "Фабрики звезд", недавно снимались в "Выжить в Самарканде". Что вам дает участие в реалити? Это вызов самой себе, желание по-новому раскрыться для аудитории?

— Участие в "Выжить в Самарканде" дало мне понимание, что человек гораздо сильнее, чем ему кажется. Мозг — вещь нужная, но иногда очень ограничивающая.

Это был невероятный опыт, но, конечно, я устала. Все было по-настоящему: нас поселили в горах, с отсутствием комфортных условий, на которые я вообще-то рассчитывала. Я думала, все будет гораздо легче и проще, — все-таки это съемки, как в кино что-то подсняли в духе "сыграем дискомфорт". Но все было по правде. Я спала по два-три часа максимум в сутки — по-другому лично у меня не получалось. Возможно, от куража и переживаний каждого насыщенного дня. Все было на пределе. Но очень круто.

— А планируете ли возвращаться к съемкам в кино?

— Мне поступает много запросов, много проб предлагается. Но, поскольку я уделяю огромное внимание музыке, понимаю, что и в кино ты не можешь просто запрыгнуть, немного посниматься и выбежать — все-таки это огромный пласт работы, подготовки к роли. Много времени надо дать тому, чтобы погрузиться и отдаться на высоком уровне. Я не могу работать спустя рукава, относиться к кино несерьезно — люди отдают всю жизнь этому, служат. Но, возможно, появится та роль, ради которой я смогу притормозить с музыкой, решусь взять перерыв.

— А вы себе представляли, что это может быть за роль?

— Нет, это бессмысленно. Кино развивается. Например, сейчас фильм "Пророк" о Пушкине с Юрой Борисовым — очень талантливое кино молодого режиссера Феликса Умарова, с совершенно непредсказуемыми современными музыкальными вставками. Каким кино будет через год, вообще непонятно, поэтому и не представляю. Но, в принципе, я готова и к драматической роли, и к комедийной. Меня должна заинтересовать арка героя, и важно, что это кино принесет в душу человека.

— Вы производите впечатление самодостаточной, уверенной девушки. Как вы для себя формулируете, в чем женская сила?

— Я сейчас растеклась в улыбке и понимаю, что вот так отреагировало мое тело. Расслабилась и улыбнулась. Вот в этом женская сила. Женщине дано очень много. Язык повернулся сказать, что больше, чем мужчине, но это не так.

Девочка, женщина должна понять, что сила с ней будет всегда. Если она что-то очень захочет, ей дадут. Бог на ладошках ей спустит, потому что в ней природа-мать и заложена невероятная энергия. Для того чтобы ее выпустить, надо просто расслабиться. Я не говорю о том, что надо сложить ручки и думать, что кто-то придет, за тебя что-то сделает, уведет тебя из какой-то ситуации. Вопрос не в этом — а в том, что не надо бороться. Сила не в борьбе. Не надо биться за что-то. Надо давать жизни и энергии течь по тебе. И все. Просто направлять русло. Вот в этом женское.

— К весне по традиции многие начинают приводить себя в форму. Что вы делаете для того, чтобы сохранять красивую фигуру?

— Я все время в движении, в спорте. Когда тело обучено движению, оно уже само потом требует, от этого легко вырабатываются эндорфины. Я люблю горячую йогу: зал нагревается почти до 40 градусов, в нем высокая влажность и, по сути, ощущение бани. Связки, мышцы тянутся гораздо лучше, с тебя сходит сто потов, и выходишь обновленным, счастливым человеком. Я занимаюсь горячей йогой уже два года, но, конечно, надо в эти занятия входить плавно. Еще мне нравится интенсивная ходьба под свои мысли — лучше даже без музыки, слушать только себя, на природе, это самый кайф.

— Может, в преддверии 8 Марта вы хотели бы что-то пожелать женщинам?

— Я хочу пожелать праздновать жизнь. Каждый день. Во всем. Есть возможность выпить чашку кофе — празднуем эту жизнь. Есть возможность напеть песню или признаться в любви — пожалуйста. Есть возможность обнять друга или маму, позвонить папе, реализовывать себя, ходить ногами, написать классный пост или потанцевать — пожалуйста, вот просто делайте это, празднуйте жизнь.