Бородина улетела из России и приобщилась к мусульманской культуре

Ксения Бородина снова отправилась за границу. На этот раз ведущая вместе с возлюбленным Николаем отправилась в Оман, государство на Аравийском полуострове. Путешествие стало знаковым для пары, ведь к ним присоединились мамы Ксении и Николая, а также младшая дочь Бородиной Теона и Матильда, дочь подруги семейства.

© Соцсети

«Оман — это настоящий Восток без небоскребов, гигантских сооружений», — написала ведущая в социальных сетях в первый день путешествия.

Также она показала свою маму и маму Сердюкова — женщины, судя по всему, нашли общий язык.

А сегодня Ксения поделилась фотографией в традиционном арабском женском платье — абайе. В этом одеянии Бородина посетила местную мечеть.

«Мечеть открыта для всех желающих. В обычной одежде девушка в мечеть не попадёт, обязательно нужно надеть абайю», — поделилась ведущая.

Фолловеры Бородиной прокомментировали ее восточный образ. «Скромность вам к лицу», «Восточная принцесса», «Как вам идет абайя, красавица просто», — откликнулись подписчики Ксении.