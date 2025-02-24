Представитель Абрамова заявил, что Алсу «ждет сюрприз» в Москве

Представитель предпринимателя Яна Абрамова Александр Добровинский заявил, что певицу Алсу «ждет сюрприз» в Москве. Напомним, что в Савеловском суде продолжается суд по делу о разделе имущества бывших супругов. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как заявил Добровинский, в этом судебном процессе в ближайшее время намечается прогресс. При этом от дополнительных подробностей он воздержался — только напомнил, что у бывших супругов идет закрытый процесс.

«Заседание закончилось в 12:30. Следующее будет 21 марта. Вот… И там мы готовим некие сюрпризы на 21-ое марта. Ян предлагал Алсу 2,5 млрд рублей, это было до судебных разбирательств. <...> Я юрист и адвокат, напоминаю, что у нас закрытый процесс», — заявил он.

Ранее Алсу рассказала о причинах развода с Абрамовым.