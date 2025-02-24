Королева высказалась о смерти поклонницы Ваенги на концерте

Певица Наташа Королева высказалась о смерти поклонницы артистки Елены Ваенги на ее концерте в Твери. По ее словам, от такой трагедии никто не застрахован, передает «Московский комсомолец».

Ранее во время концерта Ваенги в Твери одной из зрительниц стало плохо. Приехавшие на место врачи не смогли спасти 71-летнюю женщину, констатировав смерть. Певица, узнав о трагедии, не смогла продолжить выступление и решила перенести его на другую дату, куда будут действительны прежние билеты.

«От такой трагедии никто не застрахован», — отреагировала на это Королева.

Также многие жаловались на то, что во время концерта Ваенги в зале было душно. Королева не стала это комментировать, сказав, что не знает, какой там зал и выступит она там только 26 февраля.

Стало известно, что несостоявшийся концерт Ваенги перенесли на 29 ноября 2025 года. Все ранее приобретенные на него билеты будут действительны на новую дату.