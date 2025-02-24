Shaman заявил, что любовь к Родине и семье для него едины

Певец Shaman (Ярослав Дронов), говоря о своем отношении к патриотизму, заявил, что для него любовь к Родине и семье едины. Его слова приводит «Пятый канал».

Отвечая на вопрос о любви к Родине во время литературно-музыкального проекта «Настоящие», Shaman сказал, что не разделяет «любовь к Родине, патриотизм, любовь к родителям, к своим близким, семье, друзьям и стране».

«Для меня это одно целое. Поэтому это для меня как дышать. У меня даже в песне так поется: "Хочется просто любить и дышать, мне другого не нужно"», — добавил он.

По мнению певца, любой артист так или иначе приходит к любви к Родине. Он уверен, что сейчас звезды в полной мере осознают свое влияние на людей.