В окружении Сергея Зверева рассказали о зависти Зеленского к стилисту

Президент Украины Владимир Зеленский всегда завидовал стилисту Сергею Звереву. Соответствующее мнение выразили в окружении артиста.

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Недавно Зверев оказался в базе экстремистского сайта «Миротворец». В шоу-бизнесе уверены: это неслучайно.

«Серёжу объявили врагом Украины неслучайно. Зеленский всегда завидовал Серёже!» - сказал источник сайту mk.ru.

Он вспомнил, как однажды Зеленского и Зверева поставили ведущими на музыкальном конкурсе. Дуэт смотрелся комично из-за разного роста мужчин, говорит собеседник издания.

«Зеленский действительно всегда завидовал таланту и красоте нашей суперзвезды, но больше всего - высокому росту и стати Сережи», - поделились в окружении звезды.

После того, как Зеленский стал президентом Украины, они больше не контактировали.

Ранее Зверев рассказал, что выделил отдельную квартиру под одежду и обувь.