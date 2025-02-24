Признанному иностранным агентом Артуру Смольянинову,* внесенному в список террористов и экстремистов, заблокировали банковские счета. Об этом пишет Mash.

Как поясняет канал, причина - "уехавший актер не предоставил налоговую декларацию".

Отмечено, что на Смольянинова открыто 38 исполнительных производств на 216 000 рублей - это штраф по делу о дискредитации ВС РФ (30 000 р.) + 101 000 рублей просрочки за кредиты + штрафы за нарушение ПДД.

Ранее ресурс писал, что, сбежав из страны

, иноагент оставил своей маме невыплаченный кредит в 95 000 р.

Смольянинову 41 год. Родился в Москве. Сыграл Лютого в драме "9 рота". 13 января 2023 года артист был признан в России иностранным агентом, после Росфинмониторинг внес исполнителя в список террористов и экстремистов.