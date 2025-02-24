«Закатил истерику»: Галкин* оскорбил россиянок из-за вопроса о деньгах

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) устроил публичный скандал после критики зрительниц в Сети. Что об этом известно, как на его высказывания отреагировали россияне?

Что сказал Галкин о камнях в мозге и «зомбоящике»?

Под одним из последних постов в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Максим Галкин резко ответил подписчикам, которые обвинили его в жажде наживы. Одна из зрительниц заявила, что артист уехал из России ради «спасения своих активов» за рубежом и «испортил жизнь» жене, народной артистке СССР Алле Пугачевой. По ее мнению, певица могла «доживать свой век в любви и почитании», но лишилась этого из-за антироссийских высказываний мужа.

Галкин в ответ написал, что у россиянки «вековая пыль в мозгах» и попросил уточнить, какие именно активы он спасал. Комик иронично написал, что, возможно, где-то зарыл свои деньги и просто забыл. Он также поинтересовался, где можно «получить деньги за грязь».

Комментаторы тут же пояснили, что «деньги за грязь» он получает от Запада уже два года. А также написали, что для него «финансы оказались дороже совести». Многие задали Галкину вопрос, когда он начнет собираться назад в Россию, ведь многие оппозиционеры уже начали говорить об окончании эмиграции.

Другая россиянка пояснила юмористу: артисты «не должны лезть в политику» и напомнила, что высказывания против родины «не проходят бесследно». Комик в ответ предположил, что подписчица страдает «мозговыми камнями», которые образуются по типу камней в почках. Юморист также заявил, что у женщины «сросшиеся в каменные катышки мыслеформы из зомбоящика без пунктуации и сквозного смысла».

У Галкина от страха сдают нервы?

Зрители в Сети высказали предположение, что публичная агрессия Максима Галкина связана с проблемами в семье и страхом перед окончанием спецоперации. Многие комментаторы уверены, что комик не ожидал столь резких политических перемен в мире, поэтому теперь «трясется как липка» из-за своего будущего.

«У Максима нервы сдают, это видно. Закатил истерику, человека ни за что обидел. Трамп, конечно, выбил почву из-под ног у релокантов», — написала Ирина Пи.

«Я думала, он умнее... А тут какие-то обзывалки уровня детского сада и тупейшие метафоры типа мозговых камешков. Мало того, что предатель, так еще и не умный. Хотя, может, поэтому и предатель», — высказала свое мнение Юлия М. «Ну а чем еще заняться „светлому человеку“ в белом пальто, когда работы нет?» — задалась вопросом Наталья К. «Про камни в мозгах Макс со знанием дела говорит, он же с Аллой давно живет. А детям их я сочувствую. Остались без родины и дома, растут с недомужиком, который в корчах извивается. Да и Кристине с ним „подфартило“, тоже осталась без денег из-за его безрассудства и эгоизма», — считает Кирилл А.

Кто предложил взорвать замок Галкина?

Брошенный Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой замок в подмосковной деревне Грязь, по информации Telegram-каналов, разрушается на глазах. Стены покрыла черная плесень, а с башен отваливается плитка. Соседи Галкина считают, что особняк "нужно взорвать", потому что «ему там не место».

Местные жители в разговоре с NEWS.ru сообщили, что людей не беспокоит судьба роскошного дома звездной пары, который, по информации Telegram-каналов, разрушается в отсутствие хозяев.