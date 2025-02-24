Зарубина рассказала, что довело Пьеху на «Суперстаре!»

Певец Стас Пьеха начал ругаться на съемках шоу «Суперстар!» из-за холода в зале. Об этом в интервью URA.RU рассказала певица Ольга Зарубина, которая участвовала в съемках программы в роли приглашенного гостя.

Она указала, что во время съемок ей и Пьехе «очень сильно дул в спину кондиционер» и она попросила его сказать организаторам об этом, поскольку боялась выглядеть «капризной и скандальной». Певец выполнил ее просьбу, но кондиционер так и не отключили. При этом, по словам Зарубиной, Пьеха сидел на съемках всего лишь в короткой майке и жилетке.

«У Стаса впереди были гастроли — десять концертов. А кондиционер никак не могли отключить. И вот на протяжении этих шести часов, пока шли съемки, он дул и дул, дул и дул. Поэтому он в какой-то момент не выдержал и начал ругаться: "Я уже все, у меня нос потек"», — рассказала певица.

Она отметила, что организаторы пытались хоть как-то согреть членов жюри, поэтому «чуть ли не каждые пять минут таскали им горячий чай с лимоном». Еще одним способом согреться стали огни, которые члены жюри раздают понравившимся участникам. Однако то, что Зарубина ставила их всем, не понравилось телеведущей Лере Кудрявцевой, которая посчитала, что она это делает, чтобы «не ругаться с участниками».