Раскрыта правда о личной жизни Тодоровского после смерти Брик

Режиссер и продюсер Валерий Тодоровский так и не вступил в новые отношения спустя три года после смерти актрисы Евгении Брик, пишет KP.RU. По данным источника, продюсер до сих пор тяжело переживает уход супруги от рака. Сам режиссер личную жизнь не комментировал.

Журналисты выяснили, что Тодоровский продолжает активно работать ради 15-летней дочери Зои, снимает сериалы и продюсирует проекты. Мать покойной жены Галина Хиривская помогает воспитывать ребенка после смерти Брик. Когда актриса была жива, женщина также жила в доме зятя, чтобы присматривать за дочерью пары, пока родители работали.

Зоя Тодоровская занимается музыкой, учится в школе, а на каникулах снимается в кино. В конце 2024 года дочь Брик снялась в фильме «Тинатин», где сыграла главную роль. Зоя воплотила на экране образ смертельно больной маленькой девочки, которая борется со своим недугом.

Семья Тодоровского и Брик жила на две страны. В Лос-Анджелесе и в США они могли находиться часть года, но постоянно приезжали на заработки в РФ. Актриса признавалась, что ее мужу «комфортно писать сценарии вдали от бешеного московского ритма».

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