Алла Борисовна Пугачёва в своих сетевых постах делает очень тонкие намёки на толстое обстоятельство. Она хочет домой, в «немытую Россию». А в последнем своём онлайн-бенефисе примадонна сообщила ещё и о том, что её супруг забухал конкретно от ностальгии.

Алла Борисовна хочет домой. Да и её супруг, вероятно, пьет не от радости.

Тревожные новости приходят и от основателя группы «Машина времени». «Свободная Пресса» дозвонилась до двух «машинистов» - Александра Кутикова и Андрея Державина. Оба они не знают или не хотят говорить, где сейчас находится и как живёт автор «Такой тишины».

Большая группа художественных деятелей испугалась и убежала после того, как России объявили санкционную войну. С тех пор прошли годы. Россия не только не побеждена, но непосредственно на фронтах побеждает.

Зачем основатель легендарной «Машины» налепил глупостей и смылся с Родины, которая была в него влюблена, зачем и муж Аллы Борисовны сделал то же самое?

Как им теперь живётся там, в шкурах, которые не нужны ни своим ни чужим, и с какими глазами они вернутся домой? Об этом «Свободная Пресса» спросила у трёх спикеров – у социального психолога, и у двоих деятелей искусств.

Социальный психолог Александр Черников ответил на наш вопрос.

«СП»: Что чувствует человек, покинувший Родину, если он уехал не отдыхать, не в командировку, а, возможно, даже навсегда?

- Понятно, что человек в этом случае покидает Россию не просто так, а на основании веских причин. В частности, он уезжает, когда начинает испытывать внутренний дискомфорт. Когда, например, его внутренние убеждения или привычный жизненный уклад входят в противоречие с морально-нраственными, политическими или экономическими изменениями в стране.

Очевидно, что, уезжая, деятель искусств многое теряет. В первую очередь - в материальном плане.

Человек известный, публичный, медийная личность, он привык быть в центре внимания, привлекать взоры, наслаждаться славой и известностью. И всего этого он вмиг лишается.

«СП»: Потому что за границей этот любимец русской публики никому не известен и не интересен.

- Для подобной личности это тяжело. Из жизни человека как бы вырезается приличный кусок привычного жизненного уклада, который нечем заменить. Хотя, нередко бывает, что известная личность известна не только на Родине.

За рубежом такие люди тоже могут быть известны, но… Известны и интересны они прежде всего «своим», своему узкому кругу, который по масштабам не сравним с прежним, отечественным. Если раньше такой человек собирал стадионы зрителей, то теперь может скатиться до сцены небольшого клуба. Контрастно? Не то слово - катастрофично.

Люди очень разные, есть разные причины, побудившие их покинуть Родину. Поэтому, я бы сказал, каждый такой случай в чем-то уникален. Как уникальны и потери от переезда за рубеж. Но это всегда стресс, даже если у тебя «все схвачено и за все заплачено».

Новая страна, иной менталитет местного населения, другие порядки и законы – и ко всему этому надо привыкать, надо учиться жить по-новому, строить новую жизнь. Новая жизнь всегда будет существенно отличаться от старой.

Знаете, глядя на лица известных людей, покинувших нашу страну, на их фотографии, сделанные на новом месте жительства, не видишь какого-то счастья. Возможно, они хорошо устроились и могут себе позволить жить безбедно, но что-то все равно не так…

Есть ли у них шанс вернуться?

- К тем, кто донатил СВУ (снабжал деньгами, - «СП») – вопросы должны быть у правоохранительных органов, - сказал «Свободной Прессе» председатель правления Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор «Литературной Газеты» Максим Замшев.

- Что же касается тех людей, которые были «на другой стороне», но не финансировали врага, то я могу сказать лишь одно. Только их встреча со зрителями и слушателями даст понять, простил их наш народ или нет, - заключил Максим Замшев.

Значительно более жёсткую позицию обозначил руководитель группы «Каникулы Гегеля», поэт и кинорежиссёр Александр Строев:

- Эти люди не вызывают у меня никакой ненависти и злобы. Для меня эти люди умерли и не воскреснут. Думаю, что для себя они умерли тоже, просто пока этого не осознают.

Наступило то время, из которого они исторгли себя сами.