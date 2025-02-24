Пугачева обратилась к пьющему Галкину*

Певица Алла Пугачева пристыдила Максима Галкина*(признан иноагентом в РФ) за чрезмерное пристрастие к алкоголю в ходе гастролей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, шоумен отправился на гастроли. Вдали от семьи он загрустил и решил бороться с печалью «проверенным способом».

Комик рассказал в соцсетях, что поет грузинские песни и пьет красное вино, и призвал всех желающих последовать его примеру.

«Ты ж мой любимый!!!», — эмоционально прокомментировала его откровения Пугачева.

Журналисты напомнили, что семья певицы проживает на Кипре, а ранее жила в Израиле. Материалы о жизни звезд, добавили они, редко появляются в местной прессе.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.