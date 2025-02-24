Стало известно, что сделал Галкин*, чтобы получить комплимент от Пугачевой

75-летняя Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не уставала восхищаться талантами своего супруга Максима Галкина*, который недавно порадовал поклонников уникальным исполнением грузинской песни. В своих соцсетях артист поделился видео, на котором исполняет композицию «Соловей» Отара Рамишвили, мило при этом подмигивая подписчикам с бокалом вина в руках, сообщает «Жизнь».

Максим во время выступления заявил, что грузинская музыка помогает справиться с хандрой, и посоветовал всем, кто испытывает грусть, петь и наслаждаться хорошим вином. Пугачева, тронутой его выступлением, оставила в комментариях горячее признание: «Ты ж мой любимый!!!!!», на что Галкин* ответил сердечками.

Фанаты отметили его блестящее исполнение без акцента, подчеркивая, что Галкин* словно вырос в Грузии. Комментаторы восхищались не только его вокальными данными, но и умением поддерживать позитивный настрой, а среди отзывов почти не было критики.

*Признан иноагентом в РФ.