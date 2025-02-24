Стало известно, сколько зарабатывает Юлия Паршута за один концерт

Артистка Юлия Паршута зарабатывает на одном концерте более 1,8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что 1 марта певица выступит на большой площадке — предположительно, речь идет о концерте в клубе 1930 Moscow. Цены за билет на выступление можно назвать демократичными — от 3 до 15 тысяч рублей.

Ранее канал сообщил, что артистка Екатерина Варнава заработала на своем шоу в кипрском Лимасоле около 16 млн рублей.

Отмечалось, что стоимость билетов на представление 14 февраля стартовала от 200 евро и заканчивалась 10 тысячами евро, причем наиболее дорогие места раскупили заранее. По подсчетам авторов публикации, за вечер знаменитость получила порядка 166 тысяч евро.