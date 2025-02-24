Зарубина рассказала о состоянии Ваенги после смерти фанатки на концерте

Певица Елена Ваенга очень чувствительный и впечатлительный человек, поэтому ей сейчас очень непросто. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявила певица Ольга Зарубина.

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Ранее во время концерта Ваенги в Твери одной из зрительниц стало плохо. Приехавшие на место врачи не смогли спасти 71-летнюю женщину, констатировав смерть. Певица, узнав о трагедии, не смогла продолжить выступление и решила перенести его на другую дату, куда будут действительны прежние билеты.

Зарубина поддержала действия Ваенги, указав, что в такой ситуации продолжать выступление «непросто».

«Концерт — это же праздник. Она правильно поступила, там уже никаких эмоций нет. Идет один негатив и депрессняк от осознания произошедшего. Это очень страшно на самом деле! После такой трагедии какой разговор может быть о песнях! Я лично понимаю Ваенгу и поддерживаю ее решение. Она же перенесла выступление на другую дату, не отменила совсем. Очень правильный поступок», — добавила певица.

По мнению Зарубиной, Ваенге сейчас «очень непросто морально», поскольку она является «чувствительным и впечатлительным» человеком.