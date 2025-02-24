Комик Михаил Галустян назвал санкции ЕС против себя полной неожиданностью и отметил, что Брюссель теперь «подвергает гонениям» и юмористов. Об этом он рассказал РБК.

Ограничительные меры против Галустяна были введены в рамках 16-го пакета санкций Евросоюза против России. Санкционный список пополнился 48-ю физическими и 35-ю юридическими лицами, которых ЕС считает «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

По мнению Галустяна, европейским политикам «уже совсем нечем крыть», если они вводят санкции против людей культуры, актеров и комиков. Он отметил, что в ЕС начали подвергать гонениям» артистов, «несущих радость и улыбки людям».

«Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!» - подчеркнул Галустян.

Под санкции в рамках 16-го пакета также попала телеведущая Юлия Барановская, политтехнолог Кристина Потупчик, олимпийский чемпион и председатель «Движения первых» Никита Нагорный.