Жена Курбана Омарова рассказала, когда раскроет имя новорожденного сына

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что раскроет имя новорожденного сына на 40-й день после его рождения.

© Газета.Ru

Малыш родился 1 февраля.

«Никакой интриги нет, просто он такая кроха, хочется его беречь», — призналась блогерша.

Валерия также рассказала, что супруг помогает ей с ребенком — встает по ночам и во всем подсказывает. Она отметила, что сын пока не привык спать в кроватке.

«Его кроватка как-то ему не очень нравится пока, любит спать в большом коконе. Но там долго нельзя, перекладываю или на руках», — поделилась жена бизнесмена.

По словам Валерии, малыш также находится на грудном вскармливании. Омарова не хотела, чтобы ребенок питался смесями.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат на телеведущей Ксении Бородиной. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную. 1 февраля 2025 года у Курбана и Валерии родился сын.