Добровинский заявил, что Алсу зря отказалась от 2,5 млрд

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал раздел имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после очередного заседания, прошедшего 24 февраля. Он пообещал, что дальше процесс пойдет «совсем не мягко».

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Комментарий звездного адвоката приводит РЕН ТВ.

«Я считаю, что она была неправа еще тогда, когда Ян предложил 2,5 млрд. Все будет менее интересно для нее», - рассказал Добровинский.

Он признался, что «забрал дело в свои руки».

«Мы решили, что со следующего заседания все пойдет уже совсем не мягко с нашей стороны», - заключил адвокат.

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Напомним, супруги 18 лет состояли в браке и развелись в конце августа 2024 года. Адвокат Абрамова заявлял, что процесс по разделу имущества займет четыре года. Конец судам звездной пары может наступить в 2028 году, говорил Добровинский.