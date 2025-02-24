Европейский союз (ЕС) включил в санкционный список юмориста Михаила Галустяна и ведущую шоу «Мужское и женское» Юлию Барановскую. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕС.

Сегодня в ЕС был принят 16 пакет антироссийских санкций, который включает в себя рестрикции против 48 физических и 35 юридических лиц, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Также в ЕС наложили ограничения на любые банковские операции с некоторыми российскими портами, шлюзами и аэропортами, запретил вещание ряда российских СМИ в Европе.

Ранее на Украине ввели персональные санкции против 120 известных россиян и украинцев. В списке оказались Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Михаил Галустян, Лариса Долина, Евгений Петросян. Также Галустян был включен в санкционный список Канады.