Юта пожаловалась на вырезанную из праздничного эфира патриотическую песню

Певица Юта пожаловалась на песню, по ее словам, вырезанную из праздничного эфира Первого канала в День защитника Отечества. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Патриотическую песню «Русские» Юта исполнила совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского Военного Округа.

«Вышвырнуть Заслуженного артиста России и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью», — комментирует ситуацию она.

В начале февраля Юта рассказала об отношении к уехавшим из России артистам. По словам Юты, уехавшие люди помогли россиянам проявить свое великодушие.