Солист «Дюны» обманул медкомиссию, чтобы попасть в морской флот

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин признался в шоу «Звезды сошлись», что обманул медкомиссию для поступления в военно-морское учебное заведение.

Рыбин рассказал, что после 8-го класса хотел поступить в Нахимовское училище, но ему диагностировали гипертонию. Спустя два года артист решил снова попробовать медкомиссию, но синдром остался.

По словам Рыбина, он узнал от друзей, что существует военно-морское учебное заведение, куда поступают только призывники, но нужно попасть именно в ВМФ. Спустя два с небольшим года обучения курсантам дадут звание мичмана, а также военную и гражданскую специальности.

Рыбин попросился, чтобы его призвали именно во флот. Певец оказался на базе в Североморске, где встретился с курсантами школы мичманов, куда хотел поступить. Как оказалось, для обучения нужно сдать два экзамена и пройти медкомиссию. Артист признался, что уже расстроился, но ему предложили альтернативу – чтобы кто-то прошел медкомиссию за него. Исполнитель попросил друга.