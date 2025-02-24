Матвиенко заявил, что считает Shaman хорошим кандидатом на участие в Интервидении

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко считает, что Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, может стать хорошим кандидатом для участия в Интервидении.

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— Дима Билан и Сергей Лазарев — прекрасные исполнители. Но они уже были на Евровидении. Я думаю, что идеальным вариантом будет Ярослав Дронов, SHAMAN, — рассказал Матвиенко.

Продюсер подчеркнул, что если все пойдет по плану, то артисты из разных стран захотят приехать в Россию, передает «Комсомольская правда».

До этого Ярослав Дронов заявил, что ценит своих недоброжелателей. Он добавил, что критика свидетельствует о том, что многие люди неравнодушны к его творчеству. По мнению исполнителя, хейтеры в социальных сетях тратят много времени и энергии на то, чтобы выразить свое мнение, что является «фанатизмом».

SHAMAN также представил клип на свою песню «Я останусь с тобой», посвященный Екатерине Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. По его словам, «идея буквально витала в воздухе». Вместе с Мизулиной они решили снять клип в формате школьного дневника.