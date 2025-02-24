Сестру Цензори Анджелину засняли в худи Канье Уэста с надписью на русском языке

Сестра Бьянки Цензори, модель Анджелина Цензори, публично поддержала рэпера Канье Уэста после скандала на «Грэмми». Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сестра Бьянки Цензори публично поддержала Канье Уэста после скандала на «Грэмми»
© Газета.Ru

24 февраля папарацци засняли 20-летнюю Анджелину Цензори во время прогулки в Мельбурне. Девушка вышла на публику в сером худи с надписью на русском языке «Черные псы» из совместной коллекции Канье Уэста и российского дизайнера Гоши Рубчинского. Модель также надела серые тренники и кроссовки на платформе Isabel Marant. Манекенщица завершила образ черной кожаной сумкой Neo от Balenciaga стоимостью около 263 тысяч рублей.

Несколько недель назад Анджелина Цензори поддержала сестру на фоне скандала с «голым» платьем. Модель показала своим подписчикам видео момента, когда Бьянка сбрасывает с себя шубу, а также фото, где ее сестра позирует перед фотографами обнаженной. Поклонники расценили пост, как поддержку на фоне скандала в семье Канье Уэста.

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.

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