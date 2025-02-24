Певица Алла Пугачева, как и многие другие российские артисты, уехала из страны вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) после начала специальной военной операции в 2022 году. Но исполнительницу до сих пор активно обсуждают в медиа, вспоминают на ток-шоу и в интервью, про нее постоянно высказываются коллеги по сцене, продюсеры и шоумены.

О том, почему Пугачеву никак не могут забыть, в беседе с сайтом «Страсти» рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его мнению, отъезд Аллы Борисовны стал воплощением неблагодарности всех «псевдоинтеллигентных» представителей отечественной эстрады, которые предали свою Родину.

«Если посмотреть на большинство уехавших, то можно увидеть, что это люди, абсолютно конъюнктурные. Их поступок, в общем-то, понятен — они искали, где попроще им будет жить. А с Пугачевой другая история. У нее сверхординарного таланта не особо много, все достаточно средненько. Но в свое время определенные советские руководители сделали на нее ставку и дали ей хороших композиторов, дали ей площадки — ведь в советское время люди получали поддержку такую исключительно благодаря административным каким-то решениям — так она была сделана, она своего продукт плановой экономики», — указал парламентарий на важный фактор становления Пугачевой как исполнительницы.

Виталий Валентинович подчеркивает: широкая известность, большие тиражи пластинок, поддержка профессиональных музыкантов — все это Алла Борисовна получала за счет своего особого положения у позднесоветских элит. Однако после распада СССР, по его мнению, она не смогла существовать в условиях честной борьбы.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

«В свободной конкуренции, когда певцы стали стремиться каким-то образом завоевывать популярность уже в условиях жесткого спора друг с другом, она не смогла. Она ушла со сцены и прекратила творческую деятельность. И в этом-то, наверное, и заключается феномен — что человек, абсолютно сделанный страной, взял и уехал. То есть это некий надлом — и она же была неким символом, неким знаком поп-музыки, назвала себя даже королевой. Это символ безволия, символ неблагодарности, символ, наверное, жалкого падения человека. Неблагодарности всей этой так называемой творческой псевдоинтеллигенции, с которой пыталась олицетворять собой Пугачева. Она же везде себя называла „примадонна“, ну самый скромный человек», — считает Милонов.

В то же время после ухода со сцены и до отъезда из России Пугачева не сидела без дела — как отметил Виталий Валентинович, она вполне успешно занималась «крышеванием» эстрады и запугиванием артистов.

«Алла Борисовна — человек, который в суровые девяностые годы сурово выживал и устроил суровые условия российской поп-эстраде. И многие поговаривали, что без нее ничего нельзя было сделать. И поэтому у людей, у многих исполнителей была прямая корреляция — ты должен понравиться Алле Борисовне, тогда она даст возможность тебе куда-то попасть», — рассказал депутат.

Именно с Аллой Борисовной, которая решила «спродюсировать внучка» он связывает популярность Максима Галкина* — «вовремя смекнувшего», как можно быстро и гарантированно пробиться в самые верхи российского шоубиза.

«Кто он такой? Обычный, заурядный, кривляющийся мальчик. С нелепыми кривыми зубами, которые там, ну, которых, в общем то, пруд пруди. Ничего такого в нем нет и не было, но бабушке понравился молодой человек, она решила внучка спродюсировать и дала ему хороший пуш в российскую эстраду. И, естественно, из каждого утюга он кривлялся — только благодаря тому, что есть административная поддержка», — указал парламентарий.

И именно в полукриминальном прошлом Пугачевой Виталий Валентинович видит еще одну причину ее стремительного и символичного бегства за рубеж — ведь именно там были сложены накопленные ей капиталы.

«За годы крышевания российского поп-бизнеса, я предполагаю, она скопила огромное количество денег. Поэтому бабушке нужно было выйти на спокойную пенсию. Уверен, что часть ее спонсоров была связана больше уже с Западом, а не с Россией. Поэтому она выбрала сохранять деньги на Западе. Там, где, в общем то, ее близкие люди и находятся. И отчасти из-за этого у Пугачевой в ее, так сказать, кустике увядшей сирени, творческих людей, которых она крышевала, вообще не осталось. Не было никаких патриотических исполнителей, которые бы относились к стране с душевным теплом. Это же все сплошь какой-то McDonalds был абсолютно безликий, безвкусный, безнациональный. Под „нацией“ я имею в виду в целом страну. Поэтому, конечно, она и никого и не поддерживала из таких людей, и в её окружении нет людей, которые относятся с пониманием и с любовью к стране», — подвел итоги Виталий Валентинович.

**признан иноагентом на территории РФ*