Матвиенко рассказал, как играл в опере со сломанными ребрами

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко признался в беседе с kp.ru, что вышел на сцену со сломанными ребрами.

Матвиенко сломал два ребра, когда упал со сноуборда на горном курорте «Розе Хутор» в Сочи. Он долгое время не знал о своей травме, поэтому не думал отменять свои выступления. Артист вышел на сцену с переломами во время премьеры оперы «Князь Владимир», не подозревая об этом. Позже он обратился в больницу, где ему сообщили о травмах.

По словам Матвиенко, ему пришлось отказаться от экстремальных видов спорта и пересесть на лыжи. Помимо этого, композитор занимается теннисом и хочет осваивать что-то новое.

«Но вот что точно не смогу – это написать песню для 15-летнего артиста. Потому что нужно чувствовать их флер, чтобы быть искренним, и дело даже не в современных словечках. При этом я с большим удовольствием чувствую всю современную музыку», — поделился продюсер.

Композитор не исключил, что в следующем году ему, возможно, придется уйти на пенсию и встать на горные лыжи.