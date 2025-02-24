Дочь Марии Шукшиной раскрыла причину конфликта с актрисой

Отвергнутая семьей старшая дочь актрисы Марии Шукшиной откровенно рассказала об отношениях с матерью. В интервью Экспресс газете Анна Трегубенко раскрыла причину конфликта с родным человеком и объяснила, почему та «вычеркнула ее из жизни».

© Passion.ru

Уже несколько лет Мария Шукшина не общается с дочерью от первого брака. Известно, что Анна училась на продюсерском факультете ВГИКа, но впоследствии увлеклась бодибилдингом. Именно это стало причиной разлада близких людей. Несмотря на конфликт в семье, девушка продолжает заниматься любимым делом и выступает с лекциями. Она признается, что ей до сих пор не удалось наладить отношения с матерью.

«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», — заявила дочь Марии Шукшиной.

По словам Анны Трегубенко, ее разногласия с матерью начались еще до занятий бодибилдингом. Как оказалось, Мария Шукшина всегда отказывалась «принимать другие точки зрения» и была строга с дочерью и не баловала ее.

«У мамы — суровые методы воспитания. Она меня била. Хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с ее детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей», — отметила Анна Трегубенко.

«Дочь-качок Шукшиной», как ее прозвали в Сети, рассказала, что после публичных скандалов в семье она также потеряла связь с отцом, который «устал от этой шумихи». Однако девушка подчеркнула, что, несмотря на отсутствие общения с близкими, она «не одна», а ее «семья» — сын.

Федосеева-Шукшина заявила о попытках дочерей завладеть ее имуществом

Звездная наследница призналась, что «больше не хочет скандалов» и мечтает помириться с семьей. Анна Трегубенко скучает по близким, особенно – по бабушке, с которой у нее «раньше были очень теплые отношения».