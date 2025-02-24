Стала известна причина смерти поклонницы Елены Ваенги на ее концерте в Твери

Причиной смерти 71-летней слушательницы Елены Ваенги на концерте в Твери стал оторвавшийся тромб.

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Трагедия произошла во время антракта. По словам организаторов, во время концерта в зале был отключен калорифер (устройство для теплообмена), однако температурный режим был в норме. Все билеты были проданы — в зале была полная посадка.

На концертной площадке была аптечка, но организаторы не смогли оказать первую помощь до приезда медиков. 71-летняя женщина пришла на концерт с подругой, которой тоже стало плохо. По словам других зрителей, в зале было очень душно, передает Telegram-канал Shot.

Тамара умерла примерно в девять часов вечера, ее подругу смогли спасти медики. Как только певица узнала о произошедшем, она сразу же остановила свое выступление.

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