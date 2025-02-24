Популярного российского певца и блогера Эльдара Джарахова разоблачили в костюме капибары на шоу «Маска». Все произошло в третьем выпуске шестого сезона программы.

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В номинацию на выбывание в эпизоде попало несколько участников — Утка, исполнившая хит Don’t Speak группы No Doubt, Овечка, подготовившая номер на песню Любови Успенской «Пропадаю я», а также Капибара, повеселившая зрителей композицией Филиппа Киркорова «Уходило лето».

Первым двум участникам повезло. Овечку спасли судьи, а Утку — зрители. В рамках проекта перед разоблачением личности судьи сначала должны попробовать угадать, кто скрывается за маской.

Певец Денис Клявер выдвинул предположение, что хит Киркорова исполнял актер Игорь Миркубанов, телеведущая Регина Тодоренко посчитала, что за маской скрывается Александр Буйнов.

Свои догадки озвучил и автор самого хита Филипп Киркоров, а также Тимур Родригез. Именно они поняли, что Капибара — певец Эльдар Джарахов.

Судьи оказались правы — маску Капибары снял исполнитель хита «Я в моменте».

— Я никогда не видел мир с этой высоты. Спасибо большое за эту прекрасную возможность, — пошутил артист.

Певец признался, что на самом деле он еще ниже, чем кажется, и продемонстрировал это, сняв огромные лапы.

Ранее Джарахов рассказал о том, сколько он зарабатывает и какая деятельность приносит самый большой доход.