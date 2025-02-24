Телеведущая и блогерша Ксения Бородина улетела из России. Об этом знаменитость рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина сообщила, что отправилась в Оман — государство, которое находится на Аравийском полуострове. Телеведущая призналась, что впервые посетила это место. Она отметила, что у нее запланировано путешествие по всей стране. Знаменитость также показала кадры с местными пейзажами, назвав их «нереальной красотой».

На прошлой неделе Ксения Бородина показала новую подвеску с замком из серебра. Украшение доставили из Европы из бутика Hermes. Стоимость подобного изделия начинается с 700 тысяч рублей.

До этого Ксения Бородина нашла кулон с бриллиантом, который потеряла в январе. По словам знаменитости, ее цепь пропала после одной из съемок. Телеведущую попросили снять все украшения и положить в салфетку до фотосессии. После этого Бородина обнаружила, что цепочка пропала. Она долго искала ее, но так ничего и не нашла. Телеведущая также пыталась найти украшение с помощью народных поверий, но те не помогли.