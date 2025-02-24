Клава Кока опубликовала фото в полупрозрачном платье

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,3 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница снялась в полупрозрачном облегающем платье белого цвета. Наряд обнажал спину и плечи артистки и был оформлен вырезом под грудью.

В то же время знаменитость распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. При этом она позировала у стены, на которую падала тень от жалюзи.

В январе певица Люся Чеботина в микрошортах и прозрачном топе прошлась перед камерой.