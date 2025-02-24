Лера Кудрявцева обматерила Сергея Соседова и покинула шоу «Суперстар!»

Лера Кудрявцева послала «на***» Сергея Соседова и кинула в него подушкой из-за того, что тут раскритиковал реакцию жюри на выступление конкурсанта. После телеведущая покинула студию программы «Суперстар!» телеканала НТВ.

© Вечерняя Москва

Недопонимание произошло на фоне выступления Сергея Челобанова с композицией Юры Шатунова «Грезы» — все члены жюри были в восторге. Кроме одного. Сергей Соседов сравнил реакцию с «психиатрическим театром» и заявил, что искусство не может доводить до подобного состояния. Кудрявцева не согласилась с музыкальным критиком, заявив, что только искусство и имеет на это право.

— Слушайте, ребята, вы что творите? У меня слезы, ком в горле. Когда я слышала эту песню в исполнении Юры — это был такой пацанячий вокал, песня с мальчишеским смыслом. Сейчас Сергей Васильевич сделал... Это была театральная драма с нереальной постановкой, которая привнесла в эту песню новый смысл. Это было просто на разрыв. Я сдаюсь, — заявила телеведущая.

Затем Соседов заявил, что не понял смысла песни и предположил, что она написана об уходе в загробный мир. Тогда Кудрявцева уже не выдержала и покинула студию.

Кудрявцева рассказала о состоянии здоровья мамы

Ранее телеведущая на личной странице в социальных сетях прокомментировала слухи о своей смерти. К публикации она прикрепила скриншоты, где СМИ написали о том, что знаменитость ушла из жизни, а скорая не успела ее спасти — Кудрявцева назвала авторов материала «кончеными тварями» и пожелала гореть в аду.