Джастин Бибер ответил на слухи об употреблении тяжелых наркотиков

Представитель Джастина Бибера ответил на слухи о том, что певец употребляет тяжелые наркотики и страдает от проблем в браке с супругой Хейли Бибер.

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Его слова приводит издание TMZ.

«Повторяющаяся история о том, что Джастин употребляет тяжелые наркотики, абсолютно не соответствует действительности. Сейчас он проживает один из лучших моментов в своей жизни», — сказал собеседник таблоида.

Представитель артиста заявил, что Джастин Бибер помогает своей супруге с годовалым сыном Джеком Блюзом и работает на созданием новой музыки, поэтому на недавних снимках папарацци он выглядел уставшим. По словам собеседника издания, прошедший год был для певца «трансформирующим, поскольку он разорвал несколько близких дружеских и деловых отношений, которые больше ему не приносили пользы».

22 февраля стало известно, что Джастин Бибер сорвался на папарацци в Лос-Анджелесе (США). Фотограф сказал певцу, выходящему из кафе после завтрака вместе со своей супругой моделью Хейли Бибер, «спасибо». Неожиданно артист остановился и заявил, что благодарить его вот так ни за что — это неуважительно.