Умер основатель и лидер группы The Pebbles Фред Бекки

Ушел из жизни артист, известный как Фред "Бекки" Бикманс, продюсер и автор песен, сооснователь, вокалист и гитарист The Pebbles.

© Российская Газета

Это поп/рок-группа из Антверпена, имевшая хороший международный вес на волне бит-бума 1960-х. Они делали каверы на The Beatles, The Beach Boys, The Byrds и исполняли свой материал.

Коллектив, созданный в 1965-м, изначально назывался The Fredstones. В 1965-м музыканты познакомились с американским продюсером Норманном Петти, одним из архитекторов раннего рок-н-ролла, и тот посоветовал им поменять "вывеску".

Тогда же, в 1965-м, проект выпустил дебютный сингл, через год - первый альбом. Главный хит - Seven Horses in the Sky. Группа появилась в паре фильмов. В 1974-м коллектив распался. The Pebbles до сих пор считается одной из самых успешных групп Бельгии.

О смерти звезды передает VRT. В прошлый вторник артист отметил 81-летие.

Оригинальный клавишник группы Люк Сметс умер в 2023-м.