Актер Дэниэл Бизоньо умер в 51 год после пересадки печени
На 52-м году жизни скончался Дэниэл Бизоньо, популярный мексиканский телеведущий и актер театра, кино и сериалов.
Как пишет сегодня AmoMama со ссылкой на официальное заявление в соцсети телеканала Бизоньо, причиной смерти шоумена стали осложнения после трансплантации печени, которую он перенес осенью прошлого года.
Отмечено, что из-за участившихся проблем со здоровьем ведущего в последнее время он то и дело был вынужден пропускать эфиры.
Брат умершего рассказал: после пересадки органа у артиста началась бактериальная инфекция - его состояние оценивалось как критическое.
Дэниэл Бизоньо родился в 1973-м. Артистическую карьеру начал на радио и в театре. На экране впервые появился в 1982-м, в 1984-м снялся в испано-мексиканской драме "Никогда больше…"