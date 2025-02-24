Актер Дэниэл Бизоньо умер в 51 год после пересадки печени

На 52-м году жизни скончался Дэниэл Бизоньо, популярный мексиканский телеведущий и актер театра, кино и сериалов.

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Как пишет сегодня AmoMama со ссылкой на официальное заявление в соцсети телеканала Бизоньо, причиной смерти шоумена стали осложнения после трансплантации печени, которую он перенес осенью прошлого года.

Отмечено, что из-за участившихся проблем со здоровьем ведущего в последнее время он то и дело был вынужден пропускать эфиры.

Брат умершего рассказал: после пересадки органа у артиста началась бактериальная инфекция - его состояние оценивалось как критическое.

Дэниэл Бизоньо родился в 1973-м. Артистическую карьеру начал на радио и в театре. На экране впервые появился в 1982-м, в 1984-м снялся в испано-мексиканской драме "Никогда больше…"