Николаева объяснила, почему отец не подарит дочери Волочковой квартиру

Телеведущая Елена Николаева вступила в открытый конфликт с балериной Анастасией Волочковой.

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Она объяснила, почему Игорь Вдовин не будет дарить 19-летней дочери Ариадне квартиру на свадьбу.

«Я думаю, что дарят то, что люди попросят. Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Или не материальное что-то. Она цельный человек. Ей все вот это не нужно», - рассказала Николаева в беседе с Woman.ru.

По словам жены Вдовина, дочь Волочковой и сама может заработать себе на жилье, так как преподает английский и французский язык детям.

«В ней есть этот дар», - заверила мачеха.

С ее мнением категорически не согласна Волочкова, которая считает, что недвижимостью наследницу должен обеспечить отец. При этом у балерины в собственности есть квартира в центре Москвы, но она не готова отдать ее единственной дочери, так как обустроила там офис. Также Волочкова владеет апартаментами в Санкт-Петербурге.

«Питерская и московская квартиры принадлежат мне. Это моя собственность. Мне эти квартиры подарил Сулейман Керимов. И эти квартиры бесконечно дороги моему сердцу. Квартиру Арише обязан купить ее папа», - заявляла ранее Волочкова.

Напомним, бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин женился на Елене Николаевой. Пара воспитывает двух маленьких сыновей. Ариадна долгое время жила с отцом.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что пригласила бывшего мужа Игоря Вдовина на свадьбу Ариадны. Она пояснила, что его не будет на торжестве из-за жены Елены Николаевой.