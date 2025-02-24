Уехавший из России рэпер Лигалайз* задолжал сотни тысяч рублей

Уехавший из России рэпер Лигалайз* (признан иноагентом на территории РФ) задолжал более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

© Passion.ru

Рэпер Андрей Меньшиков, выступающий под псевдонимом Лигалайз*, еще в 2023 году уехал из России в Литву. Как выяснилось, он не закрыл обязательства по кредиту и налогам.

В отношении рэпера заведено несколько исполнительных производств, которые переданы судебным приставам. Два из них по кредиту, еще два — по взысканию налогов и сборов.

Известно, что общая сумма долга составляет 412 тысяч рублей. При этом, исполнительные производства были прекращены из-за невозможности установить местонахождение артиста.

Ранее мы писали о том, что Насте Ивлеевой выставили долг в 30 млн за обанкротившуюся компанию.

*Признан иноагентом на территории РФ.